Главархив рассказал, как в 1931 году боролись за чистоту московских улиц

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Одной из целей, пришедшего в 1917 году нового руководства страны, была постройка «нового общества», которое создает «светлое будущее». Однако царившая на улицах антисанитария крайне мешала этой цели. Город убирался нечасто, делалось это без должного усердия, на дворах даже появлялись мусорные навалы и помойные ямы. О том, какие предпринимались меры и как удалось сделать город чистым, расскажут документы, хранящиеся сейчас в Главархиве.

— Одной из причин мусорных беспорядков на улицах города было то, что штаты дворников были не укомплектованы. Кроме того, домоуправления не всегда предоставляли дворникам средства, необходимые для быстрой и качественной уборки. Помимо загрязненности улиц, угрожали столице и свалки, которые образовались вплотную к границам города. Это все вредило и экологии Москвы, — рассказал руководитель экспертной группы военных историков Главархива Москвы Михаил Моруков.

Поэтому 8 мая 1931 года Моссовет выпустил постановление «Об улучшении санитарного состояния Москвы», которое усилило ответственность тех, кто отвечал за чистые улицы города. Теперь домоуправления и дворники несли строжайшую ответственность за содержание в чистоте доверенных им объектов и территорий. Если же место не входило в зону ответственности ни одного из домоуправлений, поддерживать здесь чистоту должны были Районные коммунальных хозяйства — Райкомхозы.

Также домоуправлениям наказали в кратчайшие сроки снабдить дворников всем необходимым инвентарем для уборки: лопатами, скребками, тачками, рукавами для поливки и так далее. А чтобы привлечь новые кадры, было решено предоставлять дворникам жилье на время трудовой деятельности.

— Московский же совет народного хозяйства должен был начать массовое производство различных средств очистки, а на плечи Мосснабсбыта легло обеспечение домоуправлений рукавами и пожарными стволами для поливки улиц. Начал расширяться и парк уборочных машин. Скоро здесь появилось 20 машин для полива, 20 для вывоза мусора и 10 ассенизационных машин для очистки выгребных ям. Так, получив все необходимое, домоуправления должны были начать систематически бороться с загрязнениями и захламлениями города, — добавил Михаил Моруков.

Помогал в этом деле и технический процесс. В арсенале блюстителей чистоты появились снегоочистители, снеготаялки, машины по очистке мостовых и площадей. Было даже получено оборудование из-за границы, которое должно было стать опытным образцом для производства отечественных аналогов: автомобили для погрузки снега и перевозки мусора, универсальная машина для уборки улиц летом и зимой — она подметала летом, а зимой сгребала снег.

Итоговым штрихом стало то, что свалки близ застройки запретили. Так был остановлен рост мусорных куч на окраинах Москвы. Вместо этого свою работу начали мусоросжигательные заводы.

— Меры, предпринятые в то время, в разы повысили столичное благоустройство. А для контроля за санитарной обстановкой в Москве была образована специальная группа из врачей и санитарных инспекторов, которая разработала инструкцию о правилах содержания улиц, площадей, дворов, квартир и других объектов, а также указала последствия за нарушение прописанных правил. За соблюдением инструкции бдительно следила милиция и сама санитарная инспекция, — заключил эксперт.

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