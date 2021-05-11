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Доктор Румянцев: Повышение зарплат молодых специалистов положительно скажется на системе здравоохранения
Фото: Ольга Макарова

Доктор Румянцев: Повышение зарплат молодых специалистов положительно скажется на системе здравоохранения

Василий Плиткин

Город

Главный детский онколог-гематолог, академик РАН, основатель Центра имени Д. Рогачева Александр Румянцев на встрече со студентами МГУ отметил, что повышение зарплат молодых специалистов в медицине будет способствовать развитию системы здравоохранения.

— Расходы на медицину необходимо увеличить в два раза. Это позволит не только внедрять новые технологии, строить и оснащать медучреждения, но и обеспечить молодым специалистам высокие зарплаты. Выпускники будут более мотивированы к учебе и работе, что положительно скажется на всей системе здравоохранения, — заявил Румянцев на встрече со студентами МГУ, которая прошла на территории Дома аспиранта и стажера (ДАС) МГУ во вторник.

Доктор Румянцев заявил и о необходимости государственного обеспечения жильем молодых врачей, которые стали работать по специальности в бюджетном медучреждении.

В своем выступлении перед студентами он отметил, что в студенчестве нужно уделять максимум времени учебе, чтобы в дальнейшем быть востребованным, компетентным профессионалом, полезным обществу. Академик РАН заверил студентов, что без многолетней кропотливой работы и учебы не смог бы прийти к большим открытиям и мировому признанию.

Доктор Румянцев: Повышение зарплат молодых специалистов положительно скажется на системе здравоохраненияФото: Ольга Макарова

Доктор Румянцев внес свой вклад в создание новой аллеи у ДАСа: совместно с ректором МГУ Виктором Садовничим посадил на ней свое дерево, желая таким образом здоровья всем жителям Академического района.

Дом аспиранта и стажера — студенческое общежитие МГУ. Построен в 1965–1971 годах, использовался как гостиница-общежитие для преподавателей, стажеров и аспирантов, сейчас — как студенческое общежитие.

Ранее Александр Румянцев предложил возродить медицинский туризм для пенсионеров.

Читайте также: Доктор Румянцев рассказал студентам о достижениях и проблемах современной медицины

МГУакадемик РАНстуденты
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