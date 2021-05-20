Почти 37 тысяч москвичей трудоустроились с помощью службы занятости

Фото: пресс-служба центра «Моя карьера»

С начала 2021 года около 37 тысяч москвичей смогли найти работу с помощью столичной службы занятости. Об этом рассказал руководитель Департамента труда и социальной защиты города Москвы Евгений Стружак.

Более девяти тысяч человек стали работниками в сервисной индустрии, еще девять тысяч — офисными работниками. Кроме того, шесть тысяч москвичей получили работу в оптовой и розничной торговле.

Евгений Стружак отметил, что в настоящее время в столице выявлено менее 50 тысяч безработных, которым готовы помочь в трудоустройстве. Он напомнил, что в 2020 году работу с помощью столичной службы занятости смогли найти 178 тысяч человек.

— В открытой базе службы занятости населения можно найти почти 360 тысяч вакансий для людей с различным уровнем образования и квалификации. Это почти в три раза больше, чем до пандемии, — пояснил Евгений Стружак.

По его словам, рынок труда начинает восстанавливаться после пандемии коронавируса.

Для сервисной индустрии Москвы число вакансий составляет более 55 тысяч мест, а для офисных работников — 35 тысяч вакансий. В оптовой и розничной торговле открыто более 77 тысяч мест, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что жители столицы смогут пройти медобследование в 58 центрах госуслуг.

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