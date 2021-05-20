Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Почти 37 тысяч москвичей трудоустроились с помощью службы занятости
Фото: пресс-служба центра «Моя карьера»

Почти 37 тысяч москвичей трудоустроились с помощью службы занятости

Анастасия Волоснова

Город

С начала 2021 года около 37 тысяч москвичей смогли найти работу с помощью столичной службы занятости. Об этом рассказал руководитель Департамента труда и социальной защиты города Москвы Евгений Стружак.

Более девяти тысяч человек стали работниками в сервисной индустрии, еще девять тысяч — офисными работниками. Кроме того, шесть тысяч москвичей получили работу в оптовой и розничной торговле.

Евгений Стружак отметил, что в настоящее время в столице выявлено менее 50 тысяч безработных, которым готовы помочь в трудоустройстве. Он напомнил, что в 2020 году работу с помощью столичной службы занятости смогли найти 178 тысяч человек.

— В открытой базе службы занятости населения можно найти почти 360 тысяч вакансий для людей с различным уровнем образования и квалификации. Это почти в три раза больше, чем до пандемии, — пояснил Евгений Стружак.

По его словам, рынок труда начинает восстанавливаться после пандемии коронавируса.

Для сервисной индустрии Москвы число вакансий составляет более 55 тысяч мест, а для офисных работников — 35 тысяч вакансий. В оптовой и розничной торговле открыто более 77 тысяч мест, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что жители столицы смогут пройти медобследование в 58 центрах госуслуг.

Читайте также: Москвичи смогут сдать семейные фотопленки на хранение в Главархив

Работа«Моя карьера»карьера
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Кто сказал, что во всем виновата школа

Юрий Поляков
Юрий Поляков

Наши дети растут варварами

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Лето как предчувствие: до июня осталось всего пять минут

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Если в пиве слишком много пены: отчего мы больше не дружим с Чехией

Анна Горбунова
Анна Горбунова

Почему меняется температура тела и при чем тут ковид

Галина Морозова
Галина Морозова

Где погулять: пять критериев, отличающих обычный парк от лесопарка

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Пора на море: как сэкономить на летнем отдыхе

Все мнения
О проекте