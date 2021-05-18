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Москвичи смогут сдать семейные фотопленки на хранение в Главархив
Фото: Вечерняя Москва

Москвичи смогут сдать семейные фотопленки на хранение в Главархив

Иван Юминов

Город

Москвичи получили возможность сдать на хранение в Главархив семейные фотографии в центрах госуслуг «Мои документы». Об этом сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам социального развития Анастасия Ракова во вторник, 18 мая.

— Несмотря на то, что Главархив постоянно пополняет свои фонды новыми материалами, в основном туда все-таки поступают официальные документы. Вместе с тем полное отражение исторических событий невозможно без личных материалов их непосредственных участников, — рассказала заммэра.

Снимки могут использовать на выставках и в различных образовательных проектах с согласия владельца. За два года в рамках проекта «Москва — с заботой об истории» собрано почти девять тысяч различных предметов и документов, отмечает Интерфакс.

Ранее Главархив рассказал, как в Москве праздновали открытие метро 86 лет назад.

Читайте также: Центры госуслуг и Главархив открыли выставку о московских праздниках и фестивалях

Анастасия Раковацентры госуслуг «Мои документы»Главархив
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