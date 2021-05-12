Центры госуслуг и Главархив открыли выставку о московских праздниках и фестивалях

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Центры госуслуг и Главархив представили москвичам новый тематический блок выставки культурно-просветительского проекта «Москва — с заботой об истории». Теперь жители могут узнать о праздничной жизни столицы: первомайских демонстрациях, торжественных парадах и фестивалях. Стенды выставки размещены в 24 центрах «Мои документы», а также на портале комплекса социального развития «Я дома».

Кто впервые вышел на демонстрацию 1 мая? Ответ можно найти на выставке в разделе «Это интересно». Впервые на улицы с требованием 8-часового рабочего дня 1 мая 1886 года вышли чикагские рабочие. Это событие повлияло на весь мир, поэтому в 1889 году Парижский конгресс II Интернационала объявил 1 мая Днем солидарности рабочих всего мира. В Москве первая маевка состоялась в 1895 году. После Октябрьской революции этот праздник стал одним из важнейших советских торжеств.

Раздел «Цифры и факты» отражает масштабы московских праздников и фестивалей. Здесь представлена численность посетителей и участников мероприятий в советские годы и в современной России. Например, в 2018 году Московский международный фестиваль «Круг света» отметили в Книге рекордов Гиннесса за самое большое число одновременно зажженных горелок (162 штуки) и самую большую проекцию на водную поверхность (3099,24 квадратного метра).

Мультимедийная часть выставки дополняет облик праздничной столицы. Так, видеоролик рассказывает об истории важных праздничных дат, о подготовке к торжествам и украшении столицы, а аудиоинсталляция дает возможность услышать, как День труда и Великая Октябрьская революция воспевались в песнях.

Напомним, что в основе экспозиции лежат материалы, собранные в ходе проекта «Москва — с заботой об истории». Это письма и фотографии, медали и награды, предметы быта и гардероба военных лет, которые жители передали на хранение в Главархив через центры госуслуг. В апреле проект отметил свою вторую годовщину. За это время было собрано почти девять тысяч уникальных артефактов.

В ближайшее время Главархив начнет принимать фотопленки из семейных архивов москвичей — с советского времени до 2000-х годов. С согласия авторов фотографии будут оцифрованы и представлены на выставках и в образовательных проектах.

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