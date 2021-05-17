Главархив рассказал, как в Москве праздновали открытие метро 86 лет назад

1937 год. Первый поезд на Покровском радиусе. Станция «Курская»-кольцевая / Фото: pastvu.com

Главное архивное управление города Москвы рассказало о праздновании открытия Московского метрополитена 86 лет назад. Отмечается, что метро было открыто 15 мая 1935 года. Поезда начали ездить по магистрали, связывающей район Сокольники и Парк Горького, в 7 утра по московскому времени.

В честь торжественного события станции московского метрополитена украсили гирляндами и алыми транспарантами, а в вестибюлях метро разместили автоматы, в которых можно было купить шоколад и бутерброды.

В пресс-службе управления добавили, что в этот знаменательный день было перевезено 372 337 пассажиров.

— Торжества по случаю открытия московского метрополитена начались еще 13 мая и продолжались почти неделю. А 15 и 16 мая многотысячные колонны жителей города продвигались к зданию Моссовета со знаменами и радостными лозунгами, — уточнили в пресс-службе.

Согласно архивным документам, первые поезда состояли из четырех вагонов, в каждом из которых могли сидя разместиться 50 человек.

Стоимость проезда составляла 50 копеек. За эту цену можно было приобрести специальные билеты двух цветов, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что в честь дня рождения подземки в московском метро устроили парад ретропоездов. Кроме этого, по случаю праздника в столице прошли многочисленные выставки и мастер-классы.

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