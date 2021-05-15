Парад ретропоездов устроили в московском метро в честь дня рождения подземки

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Парад поездов прошел на Кольцевой линии в честь 86-летия Московского метрополитена. Отмечается, что любой желающий сможет прокатиться на ретропоезде 15 и 16 мая.

Парад открыл поезд «Сокольники», построенный к 75-летию столичного метро и стилизованный под первый поезд Московского метрополитена, состоявший из вагонов типа А. Поезд был создан по специальному заказу на предприятии-производителе и запущен на Сокольнической линии 15 мая 2010 года.

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Самым старым участником парада оказался состав из вагонов типов Еж3 и Ем508Т, которые производили с 1970-х годов.

Остальные участники акции: самый массовый в мире «Номерной», «Яуза», «Русич», «Ока», «Москва» и новейшая «Москва-2020».

Парад поездов — главное событие дня рождения Московского метрополитена. В прошлом году из-за коронавирусной инфекции мероприятие прошло в виртуальном формате, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Напомним, Московский метрополитен в этом году отмечает 15 мая свое 86-летие. В этот день в 1935 году в столичном метро тронулся первый пассажирский поезд.

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