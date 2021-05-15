«Музейная Москва онлайн» приглашает на выставки о Михаиле Булгакове

Фото: http://bulgakovmuseum.ru/

Портал «Музейная Москва онлайн» приглашает всех желающих посетить виртуальные выставки, посвященные жизни и творчеству Михаила Булгакова, 130 со дня рождения которого отмечается 15 мая.

Портал подарит всем желающим возможность увидеть архивные снимки писателя, фотографии его личных вещей, а также копии газет с публикациями его произведений.

— Среди экспонатов есть оцифрованная копия газеты, в которой вышла первая публикация романа «Мастер и Маргарита» на немецком языке. А на одном из архивных снимков пользователи увидят, как выглядел личный кабинет Михаила Булгакова в его московском доме, — сообщили в пресс-службе Департамента информационных технологий Москвы.

Отмечается, что всего на сайте представлены фото и описания свыше 200 уникальных предметов и документов.

Практически сразу после переезда в Москву писатель начал вести личный дневник, где описывал московские новости и рассуждал о политической обстановке в СССР. С отдельными заметками писателя можно познакомиться на выставке «Дневник Булгакова».

В 1921–1926 годах Михаил Булгаков работал в московской редакции берлинской газеты «Накануне». На ее страницах были опубликованы многие произведения писателя. Оцифрованную копию газеты можно найти на выставке «Новый год Булгакова».

В 1936 году на сцене МХАТа состоялась премьера спектакля «Мольер» по пьесе Михаила Афанасьевича «Кабала святош». В газете «Правда» появилась статья «Внешний блеск и фальшивое содержание», после которой спектакль запретили. Цифровая версия громкой статьи также представлена на портале «Музейная Москва онлайн».

В конце 1920-х годов Михаил Булгаков начал писать свой знаменитый роман «Мастер и Маргарита». Первое полное издание произведения на русском языке вышло во Франции в 1967 году. В том же году роман начали публиковать в Германии на страницах газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ее копию можно увидеть на выставке «Москва не Берлин: история публикации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» в Германии».

Кроме того, архивные фотографии личных вещей автора и его семьи представлены в виртуальной выставке Музея М.А. Булгакова, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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