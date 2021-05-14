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Фестиваль им. Чехова пригласил зрителей на спектакли зарубежных театров
Фото: РИА «Новости»

Фестиваль им. Чехова пригласил зрителей на спектакли зарубежных театров

Ольга Маркова

Культура

Международный театральный фестиваль им. Чехова, основная программа которого проходит с 14 мая по 17 июля, приглашает жителей и гостей города увидеть уникальные постановки зарубежных театров на российской сцене.

Спектакль-открытие «Сотворение мира» в исполнении испанской компании «Фура дель Бауш» зрители могут увидеть 14 и 15 мая на сцене Зала «Зарядье».

Традиционно, в программе фестиваля присутствуют спектакли, поставленные по произведениям Чехова. В этом году постановку «Три сестры» на сцене Театра им. Вл. Маяковского представит израильский театр «Камери», а итальянская компания Умберто Орсини на сцене Театра им. А. С. Пушкина покажет спектакль «Вишневый сад».

На сценах московских театров публика сможет увидеть постановки компаний Патрисии Герреро (Испания), Хермана Корнехо (Аргентина), «Поль ан Сен» (Франция), Государственного театра «Амазгаин» им. Соса Саркисяна (Армения), Национального театра им. Шота Руставели (Грузия), Ансамбля Алима Гасымова (Азербайджан).

Спектакли неосновной программы можно увидеть до конца ноября, сообщается на сайте фестиваля.

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