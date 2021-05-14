Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Шоу «Москва Булгакова» и Кот-Бегемот: как пройдут Дни писателя на ВДНХ
Фото: Анна Быкова

Шоу «Москва Булгакова» и Кот-Бегемот: как пройдут Дни писателя на ВДНХ

Ольга Маркова

Культура

Музей-театр «Булгаковский дом» с 16 по 23 мая приглашает посетителей в павильон «Макет Москвы» на ВДНХ.

На открытие праздничной феерии трамвай «302-бис» привезет одних из самых знаменитых героев автора — Коровьева и Кота-Бегемота — прямо на ВДНХ. Их миссия на празднике — развлечение гостей.

В холле павильона посетители увидят фотовыставку «Москва Булгакова» на основе работ фотохудожника Елены Мартынюк.

А главное событие праздничной недели — трансляция специально созданного светотехнического шоу «Москва Булгакова», в котором используются архивные и современные фото и видеоматериалы. Шоу отправит гостей павильона во времена, когда в Москве разворачивались события романа «Мастер и Маргарита». Вместе с Мастером в исполнении Народного артиста РФ Александра Галибина посетители прогуляются по излюбленным местам героев Булгакова и самого автора, посмотрят, как изменилась Москва за последние 100 лет.

Кроме того, посетители могут получить тематический буклет «Москва Булгакова», сообщается на сайте музея.

Читайте также: Ночь музеев пройдет в Булгаковском доме

«Макет Москвы»шоуюбилей
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Взять и поделить: как сделать так, чтобы прививок хватило всем

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Работа для молодежи: нужно дать подросткам шанс

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Смысл земных страданий

Михаил Краснов
Михаил Краснов

Научитесь понимать язык сорняков

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Возьмите сканер, нажмите кнопку: как стереть воспоминания

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От венка до вина: главные майские цветы

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Невозможно запретить метеориты

Все мнения
О проекте