Шоу «Москва Булгакова» и Кот-Бегемот: как пройдут Дни писателя на ВДНХ

Фото: Анна Быкова

Музей-театр «Булгаковский дом» с 16 по 23 мая приглашает посетителей в павильон «Макет Москвы» на ВДНХ.

На открытие праздничной феерии трамвай «302-бис» привезет одних из самых знаменитых героев автора — Коровьева и Кота-Бегемота — прямо на ВДНХ. Их миссия на празднике — развлечение гостей.

В холле павильона посетители увидят фотовыставку «Москва Булгакова» на основе работ фотохудожника Елены Мартынюк.

А главное событие праздничной недели — трансляция специально созданного светотехнического шоу «Москва Булгакова», в котором используются архивные и современные фото и видеоматериалы. Шоу отправит гостей павильона во времена, когда в Москве разворачивались события романа «Мастер и Маргарита». Вместе с Мастером в исполнении Народного артиста РФ Александра Галибина посетители прогуляются по излюбленным местам героев Булгакова и самого автора, посмотрят, как изменилась Москва за последние 100 лет.

Кроме того, посетители могут получить тематический буклет «Москва Булгакова», сообщается на сайте музея.

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