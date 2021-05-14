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«Ночь музеев» пройдет в «Булгаковском доме»
Фото: Анна Быкова

«Ночь музеев» пройдет в «Булгаковском доме»

Ольга Маркова

Культура

Музей-театр «Булгаковский дом» 15 мая, в день рождения мастера, приглашает москвичей и гостей столицы принять участие в программе самой мистической «Ночи музеев».

Гостей музея весь день и всю ночь ждут юбилейные обзорные экскурсии по «Булгаковскому дому», а также прогулка на трамвае 302-Бис «Рукописи не горят» с посещением Дома Пашкова.

Отрывки из премьерного спектакля «Булгаков. Куклы» по мотивам романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» каждый желающий сможет увидеть во дворе музея. Здесь же прозвучит легендарная ария Мефистофеля «Le veau D’or» из оперы «Фауст» Шарля Гуно.

Юбилейный показ спектакля «Мастер и Маргарита» пройдет на сцене театра

А завершат акцию ночные автобусные экскурсии «По следам романа «Мастер и Маргарита» и «Мистическая Москва, или Территория призраков».

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте музея.

Читайте также: Ночь музеев и День семьи: пять причин выйти из дома в выходные

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