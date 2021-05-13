Ночь музеев и День семьи: пять причин выйти из дома в выходные

Фото: АГН Москва

Приближаются майские выходные. «Вечерняя Москва» подготовила обзор событий, которые пройдут в столице 15 и 16 мая и станут безусловным стимулом выйти из дома.

Суббота, 15 мая, — большой музейный день. В этот день в Москве пройдут сразу две масштабные акции — День исторического и культурного наследия и «Ночь музеев». К каждой из них музеи подготовили уникальные программы, увидеть и принять участие в которых можно только один раз в году.

Дневную программу в панораме «Бородинская битва» откроет литературное чтение повести А. Е. Зарина «Тимошкина команда». Для ценителей и знатоков французского языка здесь пройдет обзорная экскурсия и прогулка по выставке «NapoleON. NapoleOFF? Наполеоновская легенда в европейской культуре XIX–XX веков». А на лекции-показе «Оружие эпохи наполеоновских войн» гости музея смогут подержать в руках образцы оружия.

В праздничной программе Музея Героев Советского Союза и России — встреча с художником Н. В. Лопухиной и экскурсия «На встречу с героями».

Погружение в историю войны 1812 года можно продолжить в Музее Отечественной войны 1812 года, где на обзорной экскурсии «Памятники и реликвии Отечественной войны 1812 года» расскажут о ее событиях и покажут подлинные вещи императоров Александра I и Наполеона I.

В Палатах бояр Романовых состоится несколько праздничных мероприятий: занятие «Слово о музее», экскурсия «Старый государев двор», участники которой узнают об истории усадьбы бояр Романовых, и иммерсивная экскурсия «В боярском доме XVII века».

День исторического и культурного наследия Москвы 15 мая отметят и Государственный музей А. С. Пушкина и его филиалы. Музей А. С. Пушкина приглашает посмотреть постоянную экспозицию и принять участие в экскурсиях «Пушкин Forever, или …будь заодно с гением!», «А. С. Пушкин и его эпоха», «Где живут герои Пушкина?» и «Интервью с ампиром». Для гостей приоткроют двери в Открытые хранения и представят комикс Алексея Олейникова и Натальи Яскиной «А. С. Пушкин. Евгений Онегин. Графический путеводитель».

В музее-заповеднике «Коломенское» гостей музея ждут на постоянных экспозициях: «Дворец царя Алексея Михайловича. Историко-художественная реконструкция», «Сокровища русского искусства. XVII век», «Вехи истории Коломенского», «Москва и москвичи. Тайны забытых вещей», «Строитель, плаватель, Герой», «Тайны церкви Вознесения», «Государево водовзводное дело», «Мастера. Техника и искусство русского строителя XIV–XIX вв.». А на Соколином дворе можно увидеть выставку «Соколиная охота царя Алексея Михайловича», а также поприсутствовать на демонстрации полета ловчих птиц на Вознесенской площади.

Во многих музеях праздничная дневная программа плавно «перекочует» в ночную. Так, Музей обороны Москвы в дневной программе представит своим гостям экскурсии по выставкам «Они ушли на рассвете. 33-я армия генерала М. Ефремова в работах художника-баталиста И. В. Царевича», «Детство, опаленное войной» и «Судьба ополченца» и постоянной экспозиции «Великий подвиг защитников Москвы». А в рамках ночной акции к экскурсиям «добавятся» интерактивные занятия «Противовоздушная оборона столицы в период Московской битвы» и «Вперед, на фронт!», квест «Гении разведки», концерт и показ советских кинофильмов.

Большая дневная и ночная программы запланированы в музее-заповеднике «Царицыно». По аллеям Воздушных садов усадьбы и Сиреневому саду пройдет экскурсия «Цветущие сады Царицыно». Спортивно подготовленные граждане приглашаются на экскурсию с бегущим искусствоведом. Ценители современной музыки смогут услышать музыкальные программы Patterns и Memories. А завершит праздничные мероприятия экскурсия «Ночное Царицыно».

По завершении дневной программы в музеях стартует всероссийская акция «Ночь музеев», тема которой в текущем году — «Больше, чем музей».

Фото: Агентство Москва

Дебютант акции — Северный речной вокзал — представит посетителям уникальную возможность подняться на его крышу и встретить живописный закат.

Гостей Музея Победы ждет настоящий сюрприз — в необычном для себя амплуа экскурсоводов выступят политики, писатели, художники, актеры, спортсмены, звезды эстрады. Приняв участие в квесте «Посторонним вход разрешен», можно узнать, как устроены системы жизнеобеспечения Музея Победы, побывать в куполе и увидеть Зал Славы Музея Победы с высоты.

Большую ночную программу, которая включает экскурсии и мастер-классы, викторины и квесты, подготовил Исторический музей. Одним из главных ее событий станет презентация проекта «Увидеть невидимое», в рамках которой участникам расскажут о процессе реставрации шедевров из коллекции музея. В AI-зоне «Digital Петр» гости впервые увидят результаты распознавания рукописей Петра I, а также сами смогут написать текст почерком императора. А еще здесь можно принять участие в викторине «Эпоха открытий» и увидеть возрожденные в дополненной реальности утраченные произведения русского искусства на презентации VR-проекта «Музей исчезнувших картин».

Ночную программу представит гостям и Покровский собор. Здесь можно принять участие в экскурсии «Красная площадь и Покровский собор», занятии «Дивные главы Покровского собора», массовой акции «Рисуем Покровский собор», поиграть в «Игры московского торга», разгадать кроссворд «Архитектурная мозаика» и пройти квест «Секреты древних мастеров». А в завершение праздника все гости нашего города, находящиеся в окрестностях Храма Василия Блаженного, услышат его уникальный колокольный звон.

Музей Москвы и его филиалы: Центр Гиляровского, Музей истории Лефортово и Музей археологии Москвы — приглашают жителей и гостей города на программы, приуроченные к акции «Ночь музеев».

В Музее Москвы гости смогут увидеть действующие выставки, по каждой из которых пройдут кураторские экскурсии. Во дворе музея художник-график устроит картошка-пати. А главным событием вечера станет открытие летнего кинотеатра. Фильм — открытие сезона — «Застава Ильича» Марлена Хуциева.

Музей археологии Москвы проведет квест «Лист открытий», где участникам предстоит расшифровать археологические понятия и познакомиться с экспозицией.

Праздничную программу подготовили Третьяковская галерея, Новая Третьяковка и Малые музеи Третьяковки. Для бесплатного осмотра открыты выставки и постоянные экспозиции, состоится предпремьерный показ постановки израильского хореографа «Окружение», пройдут кураторские экскурсии, показ фильмов к выставке «Соцреализм. Метаморфозы», программы «Наедине с музеем», «Наедине с художником» и «Наедине с архитектором».

В музее-усадьбе «Кусково» гости смогут увидеть уникальный шоу-спектакль «Царевна-лягушка» на Воздушном театре, принять участие в экскурсии «Архитектурно-парковый ансамбль усадьбы Кусково» и в викторине «История в лицах», посмотреть выставку «Стекло и керамика в старинном парке» и завершить вечер на историческом балу в окружении портретов XVIII века.

Еврейский музей и центр толерантности представит гостям аудиотеатральный перформанс по мотивам «Большой картотеки» поэта XX и XXI веков Льва Рубинштейна, концерт и экскурсии: «Нам с вами по пути», «Легенды и мифы еврейской кухни: если бы фаршированная рыба могла говорить» и «Тайные коды еврейского искусства: образ и символ».

Гости Музея Востока смогут увидеть несколько выставок: «Роскошь заката: Иран эпохи Каджаров», «Буква Странника» и «Идущий к звездам». А главным событием вечера станет открытие масштабного проекта «Роскошь заката: Иран эпохи Каджаров», который познакомит зрителей с малоизвестной страницей иранской истории и искусства — периодом конца XVIII – начала XX вв.

Музей Московских стрельцов зовет москвичей и гостей столицы в путешествие в прошлое нашего города. В музее пройдут экскурсии «Московские стрельцы», «Служилые люди государства Московского» и архитектурная «В гостях у думного дьяка»; мастер-классы «Кукла-стрелец», «Любимые игры служилых людей», Древнерусская вязь; интерактивные занятия «Дело мастера боится», «Монетный двор» и «Хитрости ратного дела».

Музей военной формы, напротив, пригласил горожан в путешествие в будущее. В программе «Ночь самоуправления: ожившая история» пять музейных экспонатов из разных эпох российской истории оживут и расскажут интересные истории о себе.

Примет участие в акции «Ночь музеев» и Музей театра Образцова. Здесь акция начнется с экскурсии по закулисью. Гости пройдут по театру маршрутом, которым любил ходить Сергей Владимирович Образцов. Завершится прогулка знакомством с коллекцией театральных кукол со всего мира. А праздничный вечер продолжит экскурсия «Легенды МХАТовского дома. Образцов и Немирович-Данченко», которая пройдет в мемориальной квартире С. В. Образцова.

Музей кино в кинозале им. Андрея Тарковского расскажет своим посетителям «Историю кино: открытия и судьбы». Юным гостям придутся по душе программы мультфильмов киностудии «Союзмультфильм» и анимации Московского международного детского кинофестиваля, а также презентация книги «Дрессировщик жуков. Владислав Старевич создает анимацию» и просмотр фильмов мастера. А взрослые посетители приглашаются в киноклуб «Свободное кино», где состоятся показ и обсуждение фильма «Эйфория».

Ежегодно с 1994 года 15 мая отмечается Международный день семьи. Праздник традиционно в этот день состоится в Дарвиновском музее. Центральное его событие — суперквест «Семейная жизнь животных», во время которого можно узнать, как заботятся о своих детях разные животные. Самые маленькие гости смогут раскрасить книжки «Забота о потомстве», а ребята постарше на занятии «Дом, милый дом» рассмотрят самые разные постройки животных.

Фото: Антон Гердо, Вечерняя Москва

Не осталась в стороне от празднования Дня семьи и Мосприрода. На природных территориях города гостей 15 и 16 мая ждут экскурсии, квесты «Летопись Битцевского леса» и «Тайные жители парка», викторина «Мамы и малыши», экомарафон «Путешествие по рекам Москвы», мастер-классы «Бабочка», занятие «Птицы нашего парка», игры «Зеленая Москва», «Дорога в будущее», «Беспризорная вода».

15 и 16 мая в Москве пройдут два театральных фестиваля. Первый из них — Х Международный фестиваль «Театр кукол — без границ» — адресован юным зрителям и их родителям.

Два спектакля — «Серебряное копытце» Рязанского театра кукол и «Машенька и три медведя» детского камерного театра кукол — порадуют гостей фестиваля в субботу, 15 мая. А завершится фестиваль 16 мая премьерой областного государственного театра кукол «Тристан & Изольда». Зрители увидят трагикомический парафраз в двух частях по мотивам средневекового романа в постановке Олега Жюгжда.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Музей современной истории России, в свою очередь, приглашает москвичей и гостей города на фестиваль военной современной пьесы «Взгляд из будущего». Здесь 15 мая зрители увидят два спектакля: «Людоед» Надежды Воробьевой и Кирилла Журенкова и «Мой друг Сурок» Артема Казюханова.

В ближайшие выходные в столичных музеях, галереях и библиотеках откроется несколько интересных выставок. Так, экспозиция «Безделюшки. Предметы-загадки быта XIX века из коллекции Елены Лаврентьевой» ждет первых посетителей в Государственном музее А. С. Пушкина. Здесь представлены экспонаты второй половины ХIХ века, которые в свое время искренне удивляли Василия Львовича Пушкина. И каждая из представленных вещей сможет ярко рассказать о быте пушкинской эпохи.

Фото: Пресс-служба РОСИЗО

В музейно-выставочном центре «РОСИЗО» открыта выставка «Рифмы стилей». Экспозиция представляет уникальные предметы из собрания музея Останкино, который в настоящее время находится на реконструкции. Посетители увидят предметы быта, без которых он был немыслим: чернильницы, чепцы, гребни, курительные трубки, саквояжи, перчатки, шарфы, цилиндры, ожерелья, хрусталь и изделия из стекла.

А в Российской государственной детской библиотеке гостей встретит выставка «Странствия Катици по Швеции», приуроченная к выходу книги «Катици» шведской писательницы Катарины Тайкон на русском языке.

И, конечно, москвичей и гостей столицы ждут в кинотеатрах. В четверг, 13 мая, очередная порция фантастических, лирических, драматических и просто хороших фильмов и мультфильмов вновь порадовала большой экран. В афише: шедевр итальянского кинематографа прошлого века «Легенда о пианисте», чудесные детские мультфильмы «Кролик Питер — 2» и «Медвежонок Бамси и дочь волшебницы», российские ленты «Скажи ей», «Иваново счастье» и «Паркет», триллер «Пила: Спираль» и музыкальная драма «The Box».

Фото: Кролик Питер — 2, 2021 год

В субботу, 15 мая, в кинотеатре «Вымпел» сети «Москино» начнется цикл показов поздних картин Педро Альмодовара. В день старта программы зрители увидят пронзительную мелодраму с Пенелопой Крус «Разомкнутые объятия». При этом фильм будет показан на языке оригинала с русскими субтитрами.

А в кинотеатре «Факел» сеть «Москино» 15 и 16 мая покажет картины, которые стали победителями Каннского кинофестиваля в разные годы и в разных жанрах. В субботу, 15 мая, поклонники разговорных драм смогут посмотреть состоящий из философских диспутов фильм «Зимняя спячка», а в воскресенье, 16 мая, любителей венгерского кино ждет притча «Белый бог».

Редакция «Вечерней Москвы» желает вам провести эти выходные интересно и с пользой.

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