Исторический музей представил программу «Ночи музеев»

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Исторический музей 15 мая приглашает москвичей и гостей столицы принять участие в акции «Ночь музеев». Музей подготовил большую программу, которая включает экскурсии и мастер-классы, викторины и квесты.

Одним из главных событий программы станет презентация проекта «Увидеть невидимое», в рамках которой ее участникам расскажут о процессе реставрации шедевров из коллекции музея, какие тайны скрыты на страницах рукописей, как проводятся работы по исследованию и виртуальной реконструкции утраченных текстов и изображений.

Посетителям представят уникальные шедевры музейной коллекции: глаголический палимпсест XI века, Хлудовская Псалтирь середины IX века и единственный прижизненный портрет Ивана Грозного.

В AI-зоне «Digital Петр» гости впервые увидят результаты распознавания рукописей Петра I, а также сами смогут написать текст почерком императора.

Компания «Мир квестов» представит посетителям викторину «Эпоха открытий», а РИА Новости позволит увидеть возрожденные в дополненной реальности утраченные произведения русского искусства на презентации VR-проекта «Музей исчезнувших картин».

В зоне мастер-классов «Наука и не только» юные посетители узнают, как ученые разных эпох совершали открытия.

Исторический музей подготовил большую программу экскурсий. Гости смогут посетить мероприятия по следующим темам: «Больше чем история: антропология в музейном деле»; «Антарктида — последний рубеж нашей планеты»; «Исследования историка: памятники екатерининской эпохи»; «Огонь, сотворивший чудеса»; «Больше чем история: биология в музейном деле»; «Ученые мастера Московской Руси XVI–XVII вв.: от печатников до рудознатцев»; «Инновации русского ювелирного дела в XVIII–XX вв.»; «Наука в музее: век XX»; «Больше чем история: география в музейном деле»; «Сокровища эпохи древности и средневековья»; «XVIII век — эпоха просвещения и науки в Российской империи»; «Развитие русского оружия в XVII–XVIII вв.» и «Российская империя XVIII–XIX вв. в памятниках Исторического музея».

Чтобы принять участие в акции, необходимо приобрести билет за 1 рубль, сообщается на сайте музея.

Читайте также: Экскурсии, квест-игры и сказкотерапия: как пройдет в Москве «Ночь музеев»