Экскурсии, квест-игры и сказкотерапия: как пройдет в Москве «Ночь музеев»

Фото: Вечерняя Москва

Всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет 15 мая. Тема текущего года «Больше, чем музей» раскроет перед посетителями музеи не только как хранилища культурных ценностей, но и с неожиданной стороны: именно здесь можно увидеть научные достижения человечества и заглянуть в будущее. В рамках акции посещение музеев и организованных в них мероприятий — бесплатное для всех гостей. Редакция «Вечерней Москвы» представляет обзор событий, которые состоятся в музеях нашего города в значимую дату.

Открывает обзор дебютант акции — Северный речной вокзал. В 2020 году здесь закончилась масштабная реконструкция, и теперь «речная жемчужина» готова предстать во всей красе перед участниками экскурсии «Северный речной вокзал 2.0: жизнь после реставрации». У посетителей будет уникальная возможность подняться на крышу вокзала и встретить живописный закат, а в историческом зале ожидания — увидеть инсталляцию-оранжерею «Природа на остановке».

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Главные музеи страны, Музеи Московского Кремля, приглашают посетителей увидеть в рамках акции два уникальных фильма. Первый — «Федор Рюкерт. Искусство эмали» — снят к выставке «Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали» и рассказывает зрителям о российских умельцах. Второй фильм — премьера «Царь-самозванец» — приурочен к выставке «Закат династии. Последние Рюриковичи. Лжедмитрий» и посвящен Дмитрию Самозванцу или Лжедмитрию.

Большую программу для взрослых и детей представит гостям Покровский собор. Здесь можно принять участие в экскурсии «Красная площадь и Покровский собор», занятии «Дивные главы Покровского собора», массовой акции «Рисуем Покровский собор», поиграть в «Игры московского торга», разгадать кроссворд «Архитектурная мозаика» и пройти квест «Секреты древних мастеров». А в завершение праздника все гости нашего города, находящиеся в окрестностях храма Василия Блаженного, услышат его уникальный колокольный звон.

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Видеоэкскурсия «Многообразие жизни на Земле» откроет ночную программу в Дарвиновском музее. Здесь юные «полуночники» смогут сделать вампирчика — главного героя выставки «Звери-летчики». А затем гости музея с фонариками пройдут по спящим залам и узнают удивительные факты из истории некоторых экспонатов. На крыше официальный старт циклу летних вечеров «Граффити на крыше» даст художник Андрей Поляков. А принять участие в иммерсивном шоу-концерте и написать сценарий будущего человечества приглашают художники проекта «Земля. Версия-2021. Что было после?».

Зоологический музей МГУ в праздничный вечер откроет выставку Ангелины Ленок «Исчезающие», на которой представлены портреты животных, занесенных в Красные книги многих стран. Самых юных гостей музей зовет в игротеки: «Царь горы», «Охотники за дикой математикой» и «Логика и биология». В завершение акции состоится лекция директора музея Михаила Калякина «Лучшее научное хобби в мире. Не догадались? Это про бердвотчеров», где он расскажет о наблюдениях за птицами.

В Государственном музее А. С. Пушкина для посетителей подготовлены две обзорные экскурсии, которые пройдут по одноименным выставкам: загадочной — «Где живут герои Пушкина?» и «Как наши годы-то летят» — с живописными портретами ученых, художников, скульпторов, литераторов, проживших долгую и яркую жизнь.

Программа «Ночи» в мемориальной квартире А. С. Пушкина на Арбате понравится юному поколению. Здесь покажут мультфильмы по сказкам А. С. Пушкина из собрания музея поэта: «Сказка о рыбаке и рыбке» и «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». А затем ребята смогут принять участие в квесте «В тридевятом царстве, в тридесятом государстве».

В гастрономическое путешествие-квест по залам мемориальной квартиры А. С. Пушкина музей зовет гостей постарше. Его участники узнают, какие кушанья любил Пушкин, какие блюда он упоминал в своих произведениях. В заключение вечера здесь пройдет программа «Не жизнь, а сказка: сказкотерапия, или Психологические чтения».

Музей современной истории России порадует посетителей концертом ансамбля Uno solo spirito.

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В музее «Пресня» посетители смогут послушать лекцию «Кино о Ленине» с показом фильма «Аппассионата». Лекция с показом фрагментов из фильмов расскажет об образах вождя в кинематографе. А в музее «Подпольная типография 1905–1906 годов» состоится лекция «Из истории Российской денежной системы: IX–XXI веков».

В квартиру Г. М. Кржижановского взрослые и дети приглашаются на мастер-класс «Игра в глину». Участникам предстоит пофантазировать, развить конструкторское мышление и создать «Музей будущего».

Ночная акция пройдет в панораме «Бородинская битва» и Музее героев Советского Союза и России. Праздничный вечер начнется в панораме с открытия выставки художника Алексея Темникова «Кавалерист. Художник», где представлена кавалерия разных стран и эпох. Затем публика увидит спектакль «Между нами двумя», действие которого происходит в августе 1812 года.Его приготовила музейно-театральная лаборатория «Герои XIX века».

В Музее героев в рамках акции состоится лекция «Чернобыль. Правда и вымысел», где слушатели узнают о реальных судьбах и подвигах героев — ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

Примет участие в акции «Ночь музеев» и Музей театра Образцова. Здесь акция начнется с экскурсии по закулисью. Гости пройдут по театру маршрутом, которым любил ходить Сергей Владимирович Образцов. Завершится прогулка знакомством с коллекцией театральных кукол со всего мира. А праздничный вечер продолжит экскурсия «Легенды МХАТовского дома. Образцов и Немирович-Данченко», которая пройдет в мемориальной квартире С. В. Образцова.

Фото: «Вечерняя Москва»

На экскурсию в усадьбу «В Грузинах» гостей зовет Биологический музей имени Тимирязева. Участники акции также смогут принять участие в занятиях «Путешествие в микромир» и «Зоопарк в капле воды» и увидеть выставки «Ожившие цветы», «Гроза насекомых», «1:100 или 100:1. Макеты и модели в Биологическом музее», «Карадаг заповедный», «Мадам Пенициллин», «Живые стихии» и «Тропики Заполярья».

Спортивная страничка музейной Москвы представлена Государственным музеем спорта, который познакомит своих гостей с историей спорта начиная с конца XIX века и до наших дней. В витринах представлены кубки, награды и личные вещи легендарных спортсменов. Посетителей ждут квест-игра «Больше, чем спорт», экскурсии и показ спортивной техники. Здесь можно увидеть настоящий болид «Формулы-3», электробайк, горный электромопед.

Узнать, кто живет в «Зазеркалье Павла Леонова», и прогуляться «По следам хвостатых и усатых» в рамках «Ночи музеев» можно в Московском музее современного искусства. А в музее-мастерской Зураба Церетели пройдет экскурсия «В Тифлисском дворике», участники которой будут слушать национальную музыку, выбирать блюда для пикника, угадывать названия предметов и играть в грузинские игры.

Фото: Анна Быкова

Музей AZ приглашает посетителей прийти на выставку «Лики / Лица / Морды», где представлены автопортреты Анатолия Зверева, картины Олега Цекова и инсталляция Платона Инфанте. По экспозиции пройдет тематическая экскурсия, на которой расскажут, с какого портрета началась история музея и кто из художников сумел создать «формулу обезличенности». А юные почитатели таланта художников и их родители смогут посетить интерактивную экскурсию «Лицом к лицу с искусством».

В галерее «ГРАУНД Солянка» в рамках ночной акции пройдет фестиваль «ГРАУНД зин фест», который представит посетителям авторскую книгу и малотиражную литературу. Форум также познакомит с культурой звукового самиздата — саунд-артом и электронной музыкой. Пройдут мастер-классы по созданию авторской книги для взрослых и детей, концерты, тематические беседы и круглые столы.

Акция «Ночь музеев» является всероссийской, поэтому в ней принимают участие и многие музеи Подмосковья. Так, Серпуховский историко-художественный музей представит несколько программ, главными участниками которых станут смотрители и посетители. Первая программа «Это нельзя трогать! или каково быть смотрителем в Серпуховском музее» посвящена профессии музейного смотрителя. Программа «Классический музей новым взглядом!» посвящена касающихся музея точкам зрения блогеров, предпринимателей, спортсменов, врачей, художников, ученых, музыкантов. А в вечерней квест-программе «Символы в искусстве через загадки старинного особняка!» участникам предстоит пообщаться с призраками дома Мараевых.

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Посетителей музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово» в «Ночь музеев» ждут мастер-класс «Сиреневое кружево весны», прогулки «О, мой милый, мой нежный, прекрасный сад!» и чаепитие с сушками. А если позволит погода, можно будет освоить игры в крокет и серсо. Порадуют гостей концерты Государственного струнного квартета имени М. Глинки, «Виртуозная классика», «Лирическая музыка в гостиной главного дома», а также творческая встреча с режиссером сценаристом и актером А. Селивановым и кинопоказ фильма «Харон».

Читайте также: Москвичей предупредили о «хороших грозах» на следующей неделе