Музеи Московского Кремля примут участие в ночной акции

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Музеи Московского Кремля 15 мая примут участие во Всероссийской акции «Ночь музеев». Посетители увидят фильмы, снятые к выставкам «Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали» и «Закат династии. Последние Рюриковичи. Лжедмитрий». Показы состоятся в лекционном зале на Манежной улице.

Фильм «Федор Рюкерт. Искусство эмали» познакомит зрителей с техникой изготовления эмали по скани, а также с жизнью и творчеством московского живописца по эмали Федора Рюкерта.

В XIX веке искусство эмали достигает расцвета. В России для императорского двора помимо фирмы Карла Фаберже работают предприятия Хлебникова, Овчинникова, Курлюкова, Болина, Маршака и Федор Иванович Рюкерт.

Мероприятие продолжится премьерным показом картины «Царь-самозванец». Фильм посвящен Дмитрию Самозванцу или Лжедмитрию. Фильм расскажет о причинах появления самозванцев на Руси и прольет свет на личность и историю мнимого сына Ивана Грозного.

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте музея.

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