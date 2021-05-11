Ночная акция пройдет в панораме «Бородинская битва» и Музее Героев

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Музей-панорама «Бородинская битва» и Музей Героев Советского Союза и России 15 мая примут участие в культурно-образовательной акции «Ночь музеев».

Праздничный вечер начнется в Бородинской панораме с открытия выставки художника Алексея Темникова «Кавалерист. Художник». В экспозиции представлена кавалерия разных стран и эпох. Здесь можно увидеть и соколиную охоту царя Алексея Михайловича, и замерзающих зимой 1812 года французов. Мастер проведет авторскую экскурсию.

Затем вниманию публики будет представлен спектакль музейно-театральной лаборатории «Герои XIX века» «Между нами двумя», действие которого происходит в августе 1812 года.

В Музее Героев Советского Союза и России в рамках акции состоится лекция «Чернобыль. Правда и вымысел», на которой слушатели узнают о реальных судьбах и подвигах героев — ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте музея.

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