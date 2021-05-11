Зоологический музей МГУ пригласил москвичей на ночную акцию

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Зоологический музей МГУ 15 мая примет участие во всероссийской акции «Ночь музеев».

В праздничный вечер в музее откроется выставка «Исчезающие» Ангелины Ленок, на которой представлены портреты животных, занесенных в Красные книги многих стран. В рамках выставки состоится мастер-класс художницы по рисунку, посвященный созданию изображения «барсика».

Самых юных гостей музей зовет в «Игротеку: Царь Горы», где ребятам предстоит заглянуть под каждый листик, найти золотое сечение в раковинах улиток, изучить симметрию паутины и увидеть геометрическую закономерность в пятнышках божьих коровок.

В этот вечер детей и родителей ждут еще две игротеки: «Охотники за дикой математикой» и «Логика и биология».

В завершение мероприятия состоится лекция директора музея, доктора биологических наук Михаила Калякина «Лучшее научное хобби в мире. Не догадались? Это про бердвотчеров». Гостям музея расскажут о наблюдениях за птицами.

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте музея.

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