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Покровский собор пригласил москвичей на экскурсии в «Ночь музеев»
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Покровский собор пригласил москвичей на экскурсии в «Ночь музеев»

Ольга Маркова

Культура

Храм Василия Блаженного 15 мая приглашает москвичей и гостей города принять участие в акции «Ночь музеев». Музей подготовил для посетителей разнообразную программу, которая включает экскурсии, квест, кроссворд, занятия для детей, концерт и соборный звон.

На занятии «Дивные главы Покровского собора» дети и родители познакомятся с куполами — главами храма. Одну из его глав в технике пластилинографии можно будет расписать.

Для всех желающих пройдет экскурсия «Красная площадь и Покровский собор», участники которой поговорят об истории Красной площади и узнают, почему площадь называется «Красной» и почему Спасские ворота считаются святыми.

Кроме того, в «Ночь музеев» можно принять участие в массовой акции «Рисуем Покровский собор», поиграть в «Игры московского торга», разгадать кроссворд «Архитектурная мозаика» и пройти квест «Секреты древних мастеров».

В завершение мероприятия состоятся концерт духовного пения в исполнении мужского вокального ансамбля «Дорос», а также «Соборные звоны» на колокольне Покровского собора.

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте музея.

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