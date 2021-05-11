Экскурсия по Северному речному вокзалу пройдет в «Ночь музеев»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Сергей Быстров

Музей Транспорта Москвы 15 мая в «Ночь музеев» проведет экскурсию по зданию и парковой зоне Северного речного вокзала.

Гости отреставрированной «речной жемчужины» не только увидят ее во всей красе, но и раскроют тайны «кремлевской звезды» со шпиля и комнаты «особого назначения».

У посетителей будет уникальная возможность подняться на крышу вокзала и встретить живописный закат, а в историческом зале ожидания — попасть в инсталляцию-оранжерею «Природа на остановке».

Участие в мероприятии бесплатное по регистрации, сообщается на сайте музея.

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