Экскурсия по Северному речному вокзалу пройдет в «Ночь музеев»
Музей Транспорта Москвы 15 мая в «Ночь музеев» проведет экскурсию по зданию и парковой зоне Северного речного вокзала.
Гости отреставрированной «речной жемчужины» не только увидят ее во всей красе, но и раскроют тайны «кремлевской звезды» со шпиля и комнаты «особого назначения».
У посетителей будет уникальная возможность подняться на крышу вокзала и встретить живописный закат, а в историческом зале ожидания — попасть в инсталляцию-оранжерею «Природа на остановке».
Участие в мероприятии бесплатное по регистрации, сообщается на сайте музея.
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