Музей AZ пригласил москвичей на экскурсию «Лицом к лицу с искусством»

Фото: Денис Кондратьев

Музей AZ 15 мая станет участником общегородской акции «Ночь музеев».

В рамках акции музей приглашает посетителей прийти на выставку «Лики / Лица / Морды», где представлены автопортреты Анатолия Зверева, картины Олега Цекова и инсталляция Платона Инфанте. Более полную информацию о выставленных экспонатах можно получить с помощью аудиогида.

Кроме того, по выставке пройдет тематическая экскурсия, на которой расскажут, с какого портрета началась история музея, и кто из художников сумел создать «формулу обезличенности».

Юные почитатели таланта художников и их родители смогут посетить интерактивную экскурсию «Лицом к лицу с искусством». Ребята разгадают «загадки» портретов и порисуют. Кроме того, можно пройти небольшой квест.

Участие в мероприятии бесплатное по регистрации, сообщается на сайте музея.

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