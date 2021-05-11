Музей спорта станет участником акции «Ночь музеев»

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Государственный музей спорта 15 мая приглашает москвичей и гостей города на общегородскую акцию «Ночь музеев».

Участники акции ознакомятся с историей спорта, начиная с конца XIX века и до наших дней. В витринах представлены кубки, награды и личные вещи легендарных спортсменов.

Посетителей музея ждут квест-игра «Больше, чем спорт», экскурсии и показ спортивной техники, разработанной российскими компаниями. Здесь можно увидеть настоящий болид «Формулы-3», электробайк, горный электромопед.

Участие в мероприятии бесплатное по регистрации, сообщается на сайте музея.

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