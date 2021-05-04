Музей имени Рублева пригласил москвичей на ночную акцию

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Музей имени Андрея Рублева приглашает москвичей и гостей столицы 15 мая принять участие во всероссийской акции «Ночь музеев».

Программа начнется с экскурсий по территории музея «Тайны и предания Спасо-Андроникова монастыря» и постоянной экспозиции «Спасенные шедевры XIII–XVI веков». Гости музея смогут проникнуться уникальной атмосферой архитектурного ансамбля древнего Спасо-Андроникова монастыря.

Также пройдут тематические экскурсии: «Иконы царских мастеров XVII века», «Сакральная русская деревянная скульптура» и «Древнерусские фрески из разрушенных храмов России».

На лекции «Пасхальные декламации Симеона Полоцкого и школьный театр» слушатели узнают о произведениях Полоцкого, об их стилистических особенностях, их вхождении в церковный церемониал.

Для юных гостей музей подготовил специальное творческое пространство и конкурс «Нарисуй музейного кота». Ребята и родители посмотрят мультфильм «Заступница» о Владимирской иконе Божией Матери и песочный спектакль по сказке Г. Х. Андерсена «Дикие лебеди».

Завершится мероприятие зажжением уличных свечей на территории музея.

Участие в мероприятии бесплатное, сообщается на сайте организации.

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