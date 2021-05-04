Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Музей имени Рублева пригласил москвичей на ночную акцию
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Музей имени Рублева пригласил москвичей на ночную акцию

Ольга Маркова

Культура

Музей имени Андрея Рублева приглашает москвичей и гостей столицы 15 мая принять участие во всероссийской акции «Ночь музеев».

Программа начнется с экскурсий по территории музея «Тайны и предания Спасо-Андроникова монастыря» и постоянной экспозиции «Спасенные шедевры XIII–XVI веков». Гости музея смогут проникнуться уникальной атмосферой архитектурного ансамбля древнего Спасо-Андроникова монастыря.

Также пройдут тематические экскурсии: «Иконы царских мастеров XVII века», «Сакральная русская деревянная скульптура» и «Древнерусские фрески из разрушенных храмов России».

На лекции «Пасхальные декламации Симеона Полоцкого и школьный театр» слушатели узнают о произведениях Полоцкого, об их стилистических особенностях, их вхождении в церковный церемониал.

Для юных гостей музей подготовил специальное творческое пространство и конкурс «Нарисуй музейного кота». Ребята и родители посмотрят мультфильм «Заступница» о Владимирской иконе Божией Матери и песочный спектакль по сказке Г. Х. Андерсена «Дикие лебеди».

Завершится мероприятие зажжением уличных свечей на территории музея.

Участие в мероприятии бесплатное, сообщается на сайте организации.

Читайте также: Дарвиновский музей пригласил москвичей на «Ночь в музее»

акцияэкскурсия«Ночь музеев»
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

«Пражская» в опале: зачем переименовывать станцию метро

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Евгений Онегин был святым

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Христос воскресе!

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Откровения дочки Ефремова: смена пола и пьющая родня

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А соловьи уже пробуют голос

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

«Птичка», любовь моя: как дети в Москве спасали животных

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отправим зэков строить БАМ

Все мнения
О проекте