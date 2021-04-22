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Дарвиновский музей пригласил москвичей на «Ночь в музее»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Дарвиновский музей пригласил москвичей на «Ночь в музее»

Ольга Маркова

Культура

Дарвиновский музей 15 мая станет участником Всероссийской акции «Ночь в музее».

Откроет программу видеоэкскурсия «Многообразие жизни на Земле», увидеть которую можно будет на стенах центрального зала. Гости музея всего за 20 минут смогут совершить кругосветное путешествие, где познакомятся с животным миром нашей планеты.

Самые юные «полуночники» смогут сделать из цветной бумаги вампира — главного героя выставки «Звери-летчики».

Пройти с фонариками по спящим залам музея и узнать удивительные факты из истории некоторых экспонатов можно будет на экскурсии «Топ-20 экспонатов Дарвиновского музея»

На крыше музея официальный старт циклу летних вечеров «Граффити на крыше» даст художник Андрей Поляков. Он раскроет посетителям выставки «Живая крыша» секреты граффити.

А принять участие в иммерсивном шоу-концерте и написать сценарий будущего человечества гостей музея приглашают художники проекта «Земля. Версия-2021. Что было после?».

Читайте также: Выставка «Земля. Версия-2021. Что было после?» откроется в Дарвиновском музее

акция«Ночь музеев»Государственный Дарвиновский музей
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