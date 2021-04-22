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Выставка «Земля. Версия 2021. Что было после?» откроется в Дарвиновском музее
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Выставка «Земля. Версия 2021. Что было после?» откроется в Дарвиновском музее

Ольга Маркова

Культура

Государственный Дарвиновский музей приглашает москвичей и гостей столицы на выставку «Земля. Версия 2021. Что было после?», которая станет первым осмыслением художниками событий, произошедших в 2020 году.

В проекте принимают участие 100 художников из разных стран мира, которые представили свои работы в разных жанрах: живопись, скульптура, инсталляции, перформансы, видео-арт и музыка.

Экспозиция разделена на 4 части: Земля/Вода, Воздух/Огонь. Стихии противостоят и друг другу, и человеку. В итоге, каждый посетитель должен найти истинное место человека в природе.

Во время акции «Ночь в музее» участники выставки проведут иммерсивный шоу-концерт.

Выставка открыта с 13 мая до 14 июня, сообщается на сайте музея.

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Государственный Дарвиновский музейвыставкаэволюция
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