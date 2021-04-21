Музей русского импрессионизма открыл юбилейную выставку
Музей русского импрессионизма приглашает москвичей на новую выставку, посвященную пятилетию образования учреждения. Посетителям предстоит увидеть лучшие художественные работы, которые экспонировались в прошедшие с открытия годы.
Гости музея смогут наглядно увидеть, как менялся музей. На выставке представлены картины Николая Фешина и Павла Бенькова, Николая Мещерина, Арнольда Лаховского, Михаила Шемякина, Давида Бурлюка, Юрия Анненкова и других художников.
Дополняют экспозицию цитаты сотрудников музея.
Выставка продлится до 29 августа, сообщается на сайте организации.
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