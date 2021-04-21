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Музей русского импрессионизма открыл юбилейную выставку
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Музей русского импрессионизма открыл юбилейную выставку

Ольга Маркова

Культура

Музей русского импрессионизма приглашает москвичей на новую выставку, посвященную пятилетию образования учреждения. Посетителям предстоит увидеть лучшие художественные работы, которые экспонировались в прошедшие с открытия годы.

Гости музея смогут наглядно увидеть, как менялся музей. На выставке представлены картины Николая Фешина и Павла Бенькова, Николая Мещерина, Арнольда Лаховского, Михаила Шемякина, Давида Бурлюка, Юрия Анненкова и других художников.

Дополняют экспозицию цитаты сотрудников музея.

Выставка продлится до 29 августа, сообщается на сайте организации.

Читайте также: Персональная выставка Николая Фешина откроется в Третьяковской галерее

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