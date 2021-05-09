Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Москвичей предупредили о «хороших грозах» на следующей неделе
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Москвичей предупредили о «хороших грозах» на следующей неделе

Ростислав Зубков

Город

На следующей неделе в Москве могут «прошуметь дожди» и прогреметь грозы, допустил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В разговоре с «Вечерней Москвой» он поделился прогнозом погоды на ближайшие несколько дней.

Метеоролог ожидает, что 10 мая, в понедельник, в столицу придет антициклон. В этой связи будет немного облачно, но без осадков. Воздух прогреется до 15–17 градусов тепла днем в Москве, и 13–17 — в Подмосковье.

Во вторник, по словам синоптика, ожидается солнечная погода без осадков. В ночь на 11 мая будет прохладно: в Москве столбики термометра покажут 3–5 градусов тепла, в области — плюс 1 — плюс 6.

— Зато днем штурмуем отметку в плюс 20: в Москве будет 19—21 градусов тепла, в Подмосковье — 17–22, — отметил собеседник «ВМ».

Далее температура выйдет уже практически на летние показатели, сказал эксперт. Так, в ночь на среду в столичном регионе ожидается 7–12 градусов тепла, а днем — 19–24.

— Кое-где прошумят короткие дожди, и могут прогреметь хорошие грозы, но без экстремальных параметров, — уточнил Тишковец.

В четверг, как отмечает специалист, потепление продолжится: 8–13 градусов тепла ночью и плюс 18–23 днем в Москве и по области. В пятницу, 14 мая, осадков не ожидается, в то время как днем воздух прогреется до 20–25 градусов тепла в столичном регионе. В ночное время суток тоже будет достаточно тепло — 7–12 градусов выше нуля.

— На следующей неделе мы выйдем на летние рельсы и больше с них не свернем. Далее погода будет приличной: около плюс 20 градусов днем и примерно плюс 10 ночью, — заключил метеоролог.

Читайте также: Врач научно объяснил любовь россиян к грозе в начале мая

прогноз погоды в Москвепрогноз погоды на неделюпрогноз погоды
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Два часа в неделю, глядя в потолок: почему лениться полезно

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Опасность надвигается: как биолог Миша отменил апокалипсис

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кризис в Армении: Пашинян уходит, чтобы остаться

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Мое право на праздник

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Город героев, город-герой: сколько памятных дат в мае

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Проще, дешевле, скуднее: почему обед из трех блюд уходит в прошлое

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отголоски войны. Господь хранит нас!

Все мнения
О проекте