Врач научно объяснил любовь россиян к грозе в начале мая

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Радость, которую вызывают у россиян первые майские грозы, имеет научное объяснение. Об этом заявил врач-пульмонолог Александр Карабиненко.

По его словам, майские грозы и дожди делают воздух более здоровым. После грозы в нем становится больше озона, что дает людям желанное ощущение свежести после зимы.

— Воздух после грозы насыщается озоном. Это такая составляющая воздуха, которая активно образуется после разрядов молний. Озон освежает воздух, озон оздоравливает воздух, — сказал врач.

Александр Карабиненко в интервью радио Sputnik пояснил, что грозы также очищают воздух от пыли, выхлопных газов и других примесей.

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