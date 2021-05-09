Синоптики рассказали о погоде в Москве 9 мая

Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы

В воскресенье, 9 мая, циклон покинет Московский регион и сместится на северо-восток Европейской России. Ожидается облачная погода с прояснениями и небольшим дождем.

Температура воздуха в Москве составит 11–13 градусов тепла, в Подмосковье возможно от 10 до 15 градусов выше нуля.

Ветер прогнозируется западный и северо-западный, со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Не исключены порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление вырастет до 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха составит 50 процентов, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее сообщалось, что количество осадков в Москве в субботу, 8 мая, побило рекорд 73-летней давности.

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