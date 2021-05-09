Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Синоптики рассказали о погоде в Москве 9 мая
Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы

Синоптики рассказали о погоде в Москве 9 мая

Татьяна Плотникова

Город

В воскресенье, 9 мая, циклон покинет Московский регион и сместится на северо-восток Европейской России. Ожидается облачная погода с прояснениями и небольшим дождем.

Температура воздуха в Москве составит 11–13 градусов тепла, в Подмосковье возможно от 10 до 15 градусов выше нуля.

Ветер прогнозируется западный и северо-западный, со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Не исключены порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление вырастет до 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха составит 50 процентов, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее сообщалось, что количество осадков в Москве в субботу, 8 мая, побило рекорд 73-летней давности.

Читайте также: Жителям ряда регионов пообещали грозы и сильный ветер

погода в Москвепогода в столицепогода в выходные
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кризис в Армении: Пашинян уходит, чтобы остаться

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Мое право на праздник

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Город героев, город-герой: сколько памятных дат в мае

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Проще, дешевле, скуднее: почему обед из трех блюд уходит в прошлое

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Между Палестиной и Израилем: можно ли усидеть на двух стульях

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отголоски войны. Господь хранит нас!

Камран Гасанов
Камран Гасанов

День Аль-Кудс: как решить палестинский вопрос

Все мнения
О проекте