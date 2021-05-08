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Количество осадков в Москве 8 мая побило рекорд 73-летней давности
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Количество осадков в Москве 8 мая побило рекорд 73-летней давности

Анастасия Колоскова

Город

В субботу, 8 мая, в Москве выпало 30 миллиметров осадков, что стало рекордным показателем для этого дня с 1948 года. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— За последние 12 часов (по состоянию на 18:00) на базовой московской метеостанции ВДНХ выпало 30 миллиметров осадков, что составляет 59 процентов месячной нормы, а на Балчуге зафиксировано 34 миллиметра, на Теплом Стане — Дачное 32 миллиметра. Это рекордный показатель для этого дня с 1948 года. Пал прежний максимум 2017 года, когда в осадкомеры попало 27,6 миллиметра, — написал синоптик в своем Instagram-аккаунте.

Тишковец уточнил, что абсолютным рекордом суточного количества осадков в мае стал 1976 год, в который выпало 39 миллиметров.

Ранее Евгений Тишковец рассказал, позволит ли погода вечером 9 мая увидеть москвичампраздничный салют. Также синоптики сообщили, когда в столице закончатся дожди.

Читайте также: Синоптик Тишковец опроверг прогнозы о «красной жаре» летом

осадкинорма осадковЕвгений Тишковец
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