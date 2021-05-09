Жителям ряда регионов пообещали грозы и сильный ветер

Фото: Андрей Никеричев/АГН Москва

Сильные дожди, грозы и ветер прогнозируются в ряде российских регионов. Об этом в ночь на воскресенье, 9 мая, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик уточнил, что 9 мая в Вологодской, Ярославской, Ивановской, Архангельской, Саратовской областях ожидаются сильный дождь, гроза и ветер со скоростью 15-20 метров в секунду.

Похожую погоду обещают в Приморье. В Крыму в первой половине дня прогнозируют сильный грозовой дождь и ветер со скоростью 20-25 метров в секунду.

В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах также ожидаются сильный дождь, гроза и сильный ветер в период с 9 по 11 мая, а на Черноморском побережье Кавказа вероятны смерчи в эти дни, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что количество осадков в Москве в субботу, 8 мая, побило рекорд 73-летней давности.

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