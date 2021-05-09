Гидрометцентр рассказал о погоде в Центральной России 9 мая

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В воскресенье, 9 мая, в регионах центра Европейской России прогнозируется прохладная ветреная погода. Об этом рассказали в Гидрометцентре РФ.

Синоптики отмечают, что циклон, зарождающийся на территории зарубежной Европы, пройдет по западной половине Центральной России, как раз накануне Дня Победы. В ночь на 9 мая он будет существенно влиять на погоду центральных областей.

На особое тепло рассчитывать не стоит, предупреждают эксперты. Южнее Москвы — в Курске, Липецке, Тамбове и Воронеже — прогнозируется от 12 до 15 градусов тепла.

При этом погода в средней полосе будет ветреной. 9 мая в Москве ночью ожидаются дожди и порывистый ветер. Днем воскресенья атмосферный фронт отойдет от столицы, появятся прояснения в облаках, но местами возможен кратковременный дождь и сильный ветер, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра РФ.

Ранее стало известно, что количество осадков в Москве в субботу, 8 мая, побило рекорд 73-летней давности.

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