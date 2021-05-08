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Почти половина месячной нормы осадков выпала в столице
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Почти половина месячной нормы осадков выпала в столице

Анастасия Колоскова

Город

В отдельных районах столицы выпало до 25 миллиметров осадков, что составляется почти половину месячной нормы. Об этом сообщает Тelegram-канал «Городское хозяйство Москвы» в субботу, 8 мая.

— Ночью сильный дождь продолжится. На улицах столицы дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП «Мосводосток». Специалисты прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы для недопущения временных скоплений воды. Под особым контролем — остановки общественного транспорта, низинные места, — говорится в сообщении.

Отмечается, что все городские системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Ранее стало известно, что решение по воздушной части парада Победы в Москве примут за несколько часов до его начала. Также синоптики сообщили, когда в столице закончатся дожди.

Кроме того, «Вечерняя Москва» выяснила у экспертов, придет ли в столицу «красная жара» и какая погода будет в столице летом.

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