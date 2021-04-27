Акция «Ночь музеев» пройдет в Московском музее современного искусства

Фото: Вечерняя Москва

Московский музей современного искусства 15 мая примет участие в акции «Ночь музеев». Юные москвичи и их родители смогут узнать, кто живет в «Зазеркалье Павла Леонова» и прогуляться «По следам хвостатых и усатых».

Программа праздничной акции стартует с экскурсии «По следам усатых и хвостатых». На ней участники познакомятся со всеми хвостатыми и усатыми героями картин художника Зураба Церетели, рассмотрят его работы и сравнят с картинами других художников.

Далее состоятся экскурсии «Кто живет в Зазеркалье» и «Истории из Зазеркалья». Взрослые и дети узнают, что такое «наивное искусство», послушают истории из жизни, а на мастер-классе придумают свои сюжеты и сделают к ним иллюстрации.

А в Музее-мастерской Зураба Церетели пройдет экскурсия «В Тифлисском дворике», участники которой будут слушать национальную музыку, выбирать блюда для пикника, угадывать названия предметов и играть в грузинские игры.

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте музея.

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