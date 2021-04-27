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Прогулки по саду и чай с сушками: как пройдет «Ночь музеев» в усадьбе «Мелихово»
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Прогулки по саду и чай с сушками: как пройдет «Ночь музеев» в усадьбе «Мелихово»

Ольга Маркова

Культура

Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» 15 мая примет участие во Всероссийской акции «Ночь музеев».

Посетителей усадьбы ждут мастер-класс «Сиреневое кружево весны», прогулки «О, мой милый, мой нежный, прекрасный сад!» и чаепитие с сушками. Если позволит погода, можно будет освоить игры в крокет и серсо.

Кроме того, пройдут экскурсии в главном доме. Будут открыты экспозиции флигель «Чайка» и «Мелиховская школа», «Главный дом», флигель-кухня, «Амбулатория», выставка «Пейзаж».

Порадуют гостей концерты Государственного струнного квартета им. М. Глинки, «Виртуозная классика», «Лирическая музыка в гостиной главного дома», а также творческая встреча с режиссером сценаристом и актером А. Селивановым и кинопоказ фильма «Харон».

В завершении мероприятия пройдет розыгрыш мелиховской лотереи, сообщается на сайте музея.

Читайте также: «Музей будущего» и концерты: как пройдет ночная акция в Музее современной истории

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