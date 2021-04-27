«Музей будущего» и концерты: как пройдет ночная акция в Музее современной истории

Фото: sovr.ru

Музей современной истории России и его филиалы 15 мая примут участие в акции «Ночь музеев», тема которой — «Больше чем музей». В рамках акции в музеях запланирована большая программа.

Так, в главном здании музея праздничная программа откроется концертом ансамбля Uno Solo Spirito, а далее состоится выступление ансамбля с концертной программой «Музыка в стиле барокко».

В музее «Пресня» посетители смогут послушать лекцию «Кино о Ленине» с показом фильма «Аппассионата». Лекция с показом фрагментов из фильмов расскажет об образах вождя в кинематографе. Здесь представят несколько киноработ, отразивших эпоху исторических изменений, повлиявших на образ вождя. Программа приурочена к экспонированиювыставки «Масштаб Ленина», посвященной 150-летию со дня рождения В. И. Ленина.

В квартире Г. М. Кржижановского взрослые и дети приглашаются на мастер-класс «Игра в глину». Участникам предстоит пофантазировать, развить конструкторское мышление и создать «Музей будущего».

Демонстрация фильма «Зашумит ли клеверное поле» пройдет в Музее-галерее Е. Евтушенко. Это фильм-размышление, фильм-эссе, фильм-монолог.

В музее «Подпольная типография 1905–1906 гг.» состоится лекция «Из истории Российской денежной системы IX–XXI вв.», посвященная основным вехам становления и развития отечественной денежной системы. Большое внимание будет уделено денежным реформам 1947 и 1961 годов и реформам современной России.

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте музея.

Читайте также: Акция «Ночь музеев» пройдет в музее современного искусства