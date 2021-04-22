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Гастрономический квест и сказкотерапия: как пройдет в Музее Пушкина ночная акция
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Гастрономический квест и сказкотерапия: как пройдет в Музее Пушкина ночная акция

Ольга Маркова

Культура

Государственный музей А. С. Пушкина и его филиалы 15 мая станут участниками всероссийской акции «Ночь в музее». В программе — экскурсии, квесты, мультфильмы, презентации книг, концерты и литературный вечер.

В Государственном музее А. С. Пушкина для посетителей подготовлены две обзорные экскурсии, которые пройдут по одноименным выставкам: загадочная «Где живут герои Пушкина?» и «Как наши годы-то летят» с живописными портретами ученых, художников, скульпторов, литераторов, прожившие долгую и яркую жизнь.

Продолжат вечер презентация романа-буриме «Война и мир в отдельно взятой школе», авторство которого принадлежит 24 писателям, и концерт «На бис» камерного оркестра «Московская камерата» под руководством заслуженного артиста России Николая Соколова.

Программа «Ночи» в мемориальной квартире А. С. Пушкина на Арбате понравится юному поколению. Самым маленьким гостям здесь покажут мультипликационные фильмы по сказкам А. С. Пушкина. Ребята увидят «Сказку о рыбаке и рыбке» и «Сказку о мертвой царевне и семи богатырях».

А затем ребята смогут принять участие в квесте по экспозиции музея с игровым путеводителем «В тридевятом царстве, в тридесятом государстве».

В гастрономическое путешествие-квест по залам Мемориальной квартиры А. С. Пушкина музей зовет гостей постарше. Его участники узнают, какие кушанья любил Пушкин, какие блюда он упоминал в своих произведениях.

В заключение вечера здесь пройдет программа «Не жизнь, а сказка: сказкотерапия, или Психологические чтения», которую проведет психолог Галина Цех.

В Доме-музее В. Л. Пушкина пройдет литературный вечер поэта Алексея Левшина «Быть может, лирика все то, чем я живу», где прозвучат стихи и песни в исполнении автора.

Дом-музей И. С. Тургенева порадует гостей «Ночи в музее» вечером русско-цыганского романса на стихи русских поэтов XIX века «Снова слышу голос твой».

А в Мемориальной квартире Андрея Белого пройдет литературный вечер, посвященный Марине Цветаевой «Душа, не знающая меры», где будут рассмотрены особенности ее поэзии и мировосприятия, случайности и закономерности ее жизненного пути.

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