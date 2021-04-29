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Программа «Больше, чем музей» пройдет в музее театра Образцова
Фото: Наталья Феоктистова, Вечерняя Москва

Программа «Больше, чем музей» пройдет в музее театра Образцова

Ольга Маркова

Культура

Музей театра Образцова 15 мая примет участие в акции «Ночь музеев». Москвичи и гости столицы приглашаются на программу «Больше, чем музей».

Посетители смогут принять участие в нескольких «маршрутах», разработанных специально для акции.

Начнется «Ночь» с экскурсии по закулисью. Гости пройдут по театру маршрутом, которым любил ходить Сергей Владимирович Образцов, — от мастерскихи декорационного зала до кабинета основателя театра и сцены. Завершится прогулка знакомством с коллекцией театральных кукол со всего мира.

Далее пройдет познавательная лекция «Образцовый ВХУТЕМАСовец».

В мемориальной квартире С. В. Образцова посетители смогут принять участие в экскурсии «Легенды МХАТовского дома. Образцов и Немирович-Данченко». Здесь они узнают о судьбах легендарных жильцов квартиры— Сергея Владимировича Образцова и Владимира Ивановича Немировича-Данченко. В эту программу входит посещение двух мемориальных квартир, в которых сохранилась подлинная обстановка жизни хозяев.

Участие в мероприятиях по обязательной регистрации, сообщается на сайте организации.

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