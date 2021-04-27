Акция «Ночь музеев» пройдет в галерее «ГРАУНД Солянка»
Галерея «ГРАУНД Солянка» 15 мая примет участие во всероссийской акции «Ночь музеев». В этот день в выставочном зале пройдет фестиваль «ГРАУНД зин фест».
Посетителей галереи ждет фестиваль авторской книги и малотиражной литературы. Здесь представлены авторы книг и независимые издатели.
Форум знакомит с культурой звукового самиздата — саундартом и электронной музыкой.
Молодые художники, фотографы, дизайнеры, литераторы и музыканты покажут на фестивале все направления современных идей, воплощенных в зинах, журналах, книгах художника и других экспериментальных формах.
На фестивале также проходят мастер-классы по созданию авторской книги для взрослых и детей, концерты, тематические беседы и круглые столы.
Участие в мероприятии бесплатное, сообщается на сайте галереи.
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