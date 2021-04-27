Акция «Ночь музеев» пройдет в галерее «ГРАУНД Солянка»

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Галерея «ГРАУНД Солянка» 15 мая примет участие во всероссийской акции «Ночь музеев». В этот день в выставочном зале пройдет фестиваль «ГРАУНД зин фест».

Посетителей галереи ждет фестиваль авторской книги и малотиражной литературы. Здесь представлены авторы книг и независимые издатели.

Форум знакомит с культурой звукового самиздата — саундартом и электронной музыкой.

Молодые художники, фотографы, дизайнеры, литераторы и музыканты покажут на фестивале все направления современных идей, воплощенных в зинах, журналах, книгах художника и других экспериментальных формах.

На фестивале также проходят мастер-классы по созданию авторской книги для взрослых и детей, концерты, тематические беседы и круглые столы.

Участие в мероприятии бесплатное, сообщается на сайте галереи.

Читайте также: Дарвиновский музей пригласил москвичей на «Ночь в музее»