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Акция «Ночь музеев» пройдет в галерее «ГРАУНД Солянка»
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Акция «Ночь музеев» пройдет в галерее «ГРАУНД Солянка»

Ольга Маркова

Культура

Галерея «ГРАУНД Солянка» 15 мая примет участие во всероссийской акции «Ночь музеев». В этот день в выставочном зале пройдет фестиваль «ГРАУНД зин фест».

Посетителей галереи ждет фестиваль авторской книги и малотиражной литературы. Здесь представлены авторы книг и независимые издатели.

Форум знакомит с культурой звукового самиздата — саундартом и электронной музыкой.

Молодые художники, фотографы, дизайнеры, литераторы и музыканты покажут на фестивале все направления современных идей, воплощенных в зинах, журналах, книгах художника и других экспериментальных формах.

На фестивале также проходят мастер-классы по созданию авторской книги для взрослых и детей, концерты, тематические беседы и круглые столы.

Участие в мероприятии бесплатное, сообщается на сайте галереи.

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акция«Ночь музеев»художественная галерея
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