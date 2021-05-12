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«Почти как в Сахаре»: погода в Москве может побить рекорд конца XIX века
Фото: Антон Гердо, Вечерняя Москва

«Почти как в Сахаре»: погода в Москве может побить рекорд конца XIX века

Рафаэль Залян

Город

Рекордная жара и зной придут в столичный регион в начале следующей недели. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, метеорологическое лето наступит в столице уже в воскресенье, 16 мая. А с понедельника усилится антициклон и юго-восточный поток из азиатских пустынь принесет рекордную жару, пообещал синоптик:

— Пожалуй, такого солнцепека в Москве не было давно, а именно — с мая 1894 года. То есть более ста лет назад именно в мае был такой мощный знойный поток. В общем погодные условия будут почти как в Сахаре.

Температурные показатели в ночь на понедельник повысятся до +13…+15 градусов, а днем произойдет скачок до 25 градусов, предупредил Тишковец:

— Но самое интересное произойдет дальше. Уже во вторник ночные температуры достигнут 18 градусов с положительным показателем. А дневные показатели поднимутся до +27…+30 градусов.

Самым жарким днем, по предварительным прогнозам, станет среда, 19 мая, когда температурный фон превысит +30 градусов.

Ранее сообщалось, что до конца текущей недели в Москве и области ожидается дождливая погода с грозами.

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