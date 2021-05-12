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«Раскачка для настоящего лета»: Тишковец предупредил о пике ливней в Москве
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

«Раскачка для настоящего лета»: Тишковец предупредил о пике ливней в Москве

Рафаэль Залян

Город

До конца текущей недели в столичном регионе ожидается дождливая погода с грозами. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, несмотря на ухудшение погодных условий, температурный фон в Москве и области не будет падать.

— На самом деле это классический сезон дождей, который бывает у нас в мае и июне в Москве. То есть это будут летние дожди, правда, с грозами. Естественно, из-за сгустившихся облаков порывы ветра тоже будут сильные, но никаких стихийных бедствий и ураганов, как это было 6 мая, не ожидается. Тем более период ливней пройдет очень быстро, ближе к началу следующей недели мы перейдем в полную летнюю фазу, — подчеркнул эксперт.

По его словам, дожди и грозовая деятельность, которые ожидаются уже 12 мая, продлятся до конца недели. Пик ливней попадет на 14 и 15 мая.

— В целом температурный фон будет очень даже благоприятным. Так, в ночные часы это плюс 7–12 градусов, а днем — 17–22 с отметкой «плюс», — сказал Тишковец.

В заключение метеоролог отметил, что текущая неделя станет раскачкой для прихода настоящего лета.

Ранее жителей столицы предупредили о наступлении периода гроз в Москве. Кроме того, синоптики рассказали, придет ли в Москву «красная жара» и какая погода будет в столице летом.

Читайте также: «Наступило лето»: воздух в Москве прогрелся до плюс 20 градусов впервые с начала мая

погода в МосквеФобосЕвгений Тишковец
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