«Наступило лето»: воздух в Москве прогрелся до плюс 20 градусов впервые с начала мая

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

По сообщениям синоптиков, температура воздуха в столице впервые поднялась до плюс 20 градусов. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал об этом на своей странице в Instagram.

— В Москве наступило лето. Впервые в мае столбики термометров преодолели отметку плюс 20 градусов, — написал метеоролог.

Ранее жителей столицы предупредили о наступлении периода гроз в Москве. Кроме того, синоптики рассказали, придет ли в Москву «красная жара» и какая погода будет в столице летом.

Читайте также: Синоптик предупредил об аномальном тепле в Москве на текущей неделе