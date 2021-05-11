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«Наступило лето»: воздух в Москве прогрелся до плюс 20 градусов впервые с начала мая
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

«Наступило лето»: воздух в Москве прогрелся до плюс 20 градусов впервые с начала мая

Евгения Владимирова

Город

По сообщениям синоптиков, температура воздуха в столице впервые поднялась до плюс 20 градусов. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал об этом на своей странице в Instagram.

— В Москве наступило лето. Впервые в мае столбики термометров преодолели отметку плюс 20 градусов, — написал метеоролог.

Ранее жителей столицы предупредили о наступлении периода гроз в Москве. Кроме того, синоптики рассказали, придет ли в Москву «красная жара» и какая погода будет в столице летом.

Читайте также: Синоптик предупредил об аномальном тепле в Москве на текущей неделе

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