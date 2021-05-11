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Москвичей предупредили о периоде гроз в столице
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Москвичей предупредили о периоде гроз в столице

Евгения Владимирова

Город

Метеорологи сообщают, что в течение недели в столице ожидаются ливни. Майская норма по дождям будет перевыполнена почти вдвое. В среду, 12 мая, в Москве выпадет до 25 миллиметров осадков.

— На этой неделе сохранятся условия для развития кучевой облачности, дожди различной интенсивности будут каждый день. За 12 мая в городе может выпасть до 10 миллиметров, а за неделю копилка осадков в городе пополнится на 20–25 миллиметров. Кратковременные дожди в Москве будут сопровождаться грозами, что характерно для середины мая, — сообщает портал «Метеоновости».

По прогнозам синоптиков, май 2021 года может стать одним из рекордсменов по количеству осадков. Такое уже происходило в 2001, 2015 и 2020 годах.

Ранее синоптик рассказал о погоде на ближайшую неделю.

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