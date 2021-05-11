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Вильфанд предупредил россиян об аномальном тепле на этой неделе
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Вильфанд предупредил россиян об аномальном тепле на этой неделе

Кирилл Николаев

Общество

На этой неделе погода в центре Европейской части России будет теплее нормы. Об этом во вторник, 11 мая, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, эта неделя в России станет аномально теплой. В Приволжском федеральном округе, Сибири и на Урале температура будет выше нормы на 10 градусов. В течение всей недели температурный фон в Центральном федеральном округе будет от плюс 19 до плюс 25 градусов.

Синоптики отметили, что в Башкирии, Самарской области, Оренбургской области ожидается 27-32 градуса тепла, в Пермской области — 27-30 градусов. Такая погода будет до конца недели. В Москве 11 мая ожидается примерно на 2 градуса выше нормы, 12 мая уже на 3 градуса, а с 13 по 15 мая — на 4,5 градуса выше нормы, сообщает РИА Новости.

Ранее Роман Вильфанд заявил, что погода позволяет отключить отопление в Москве.

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погода в РоссииРоман Вильфандмай
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