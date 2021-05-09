«Погода будет летней»: синоптик рассказал, когда в Москву вернется тепло

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Резкое потепление придет в Москву в понедельник, 10 мая. Температура воздуха днем на следующей неделе поднимется до 24 градусов тепла. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в воскресенье, 9 мая.

Он отметил, что днем в понедельник температура воздуха начнет расти и поднимется до плюс 20 градусов.

— С первого рабочего дня наступит погода, которая совсем не будет располагать к работе. Погода будет летней. Если в ночь на вторник и среду температура будет еще ниже 10 градусов тепла, то в ночь на четверг, пятницу и субботу будет уже 11–16 градусов тепла, — сказал специалист.

По его словам, на следующей неделе температура в столице днем составит от 22 до 24 градусов, в Подмосковье — поднимется до 26 градусов выше нуля, сообщает ТАСС.

Ранее Евгений Тишковец рассказал, позволит ли погода вечером 9 мая увидеть москвичам праздничный салют. Также синоптики сообщили, когда в столице закончатся дожди.

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