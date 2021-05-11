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Вильфанд заявил, что погода позволяет отключить отопление в Москве
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Вильфанд заявил, что погода позволяет отключить отопление в Москве

Кирилл Николаев

Город

Погодные условия позволяют отключить отопление в Москве на этой неделе. Об этом во вторник, 11 мая, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, среднесуточная температура на этой неделе в Москве будет больше 8 градусов и достигнет отметки в 15 градусов. Это соответствует условиям отключения отопления в городе.

— Можно уже вполне прекращать отопление, — цитирует Вильфанда РИА Новости.

Он добавил, что возвращение холодов в Москву возможно, но это будут кратковременные понижения температуры.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков заявил, что в столице с понедельника, 10 мая, начинают отключать отопление для проведения профилактических работ. Как правило, его отключают, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней не опускается ниже плюс 8 градусов. В первую очередь на летний режим работы переводят системы теплоснабжения в административных и промышленных объектах.

Читайте также: Что надо знать об отключении отопления и горячей воды в Москве

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