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«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за ветра
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за ветра

Кирилл Николаев

Город

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области из-за ветра. Об этом в среду, 12 мая, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Предупреждение действует с 09:00 до 21:00 среды,12 мая. По прогнозу синоптиков, местами порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

Ранее жителей столицы предупредили о наступлении периода гроз в Москве. Кроме того, синоптики рассказали, придет ли в Москву «красная жара» и какая погода будет в столице летом.

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«Желтый» уровень опасностиМоскваветер
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