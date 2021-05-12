«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за ветра

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области из-за ветра. Об этом в среду, 12 мая, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Предупреждение действует с 09:00 до 21:00 среды,12 мая. По прогнозу синоптиков, местами порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

Ранее жителей столицы предупредили о наступлении периода гроз в Москве. Кроме того, синоптики рассказали, придет ли в Москву «красная жара» и какая погода будет в столице летом.

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