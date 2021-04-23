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Суперквест «Семейная жизнь животных» пройдет в Дарвиновском музее
Фото: pixabay.com

Суперквест «Семейная жизнь животных» пройдет в Дарвиновском музее

Ольга Маркова

Культура

В Дарвиновском музее 15 мая состоится большой весенний праздник — Международный день семьи. Взрослые и дети смогут принять участие в мастер-классах, экологических занятиях, игротеке.

Центральное событие праздника — суперквест «Семейная жизнь животных», во время которого можно узнать, как заботятся о своих детях разные животные. Участники квеста познакомятся с мамой-рекордсменкой среди рыб, с матерью-кукушкой и ее секретами, с необычным ритуалом ухаживания у австралийских птиц, а также с героическим отцом семейства.

Самые маленькие гости праздника смогут принять участие в развивающих играх и раскрасить книжки «Забота о потомстве».

Ребята постарше на занятии «Дом, милый дом» рассмотрят самые разные постройки животных, а на занятии «Царство грибов» сделают первый шаг к званию «продвинутый грибник».

На мастер-классе «Семейная мыловарня» каждый сможет создать кусочек эксклюзивного мыла.

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праздниксемьяГосударственный Дарвиновский музей
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