Акции «Ночь музеев» и «День наследия» пройдут в музее-заповеднике «Царицыно»
Музей-заповедник «Царицыно» 15 мая приглашает москвичей и гостей города принять участие сразу в двух акциях — «Ночь музеев» и «День исторического и культурного наследия». Гостей музея в течение всего дня ждут экскурсии и концерты.
Начнется праздничная программа с экскурсии «Цветущие сады Царицына», которая пройдет по аллеям Воздушных садов усадьбы и Сиреневому саду.
Неожиданная экскурсия с бегущим искусствоведом ждет спортивно подкованных граждан. Участники узнают о Царицыне и арт-объектах, которые создадут современные художники для IV Триеннале текстильного искусства и современного гобелена.
В атриуме Хлебного дома состоится презентация книги Екатерины Марголис «Венеция. Карантинные хроники».
В Екатерининском и Таврическом залах ценители современной музыки смогут услышать музыкальные программы Patterns и Memories.
Завершит праздничные мероприятия экскурсия «Ночное Царицыно», которое предстанет в свете вечерней подсветки и заставит восхититься блистательной красотой отреставрированных и заново воссозданных архитектурных шедевров Василия Баженова и Матвея Казакова.
Участие в мероприятиях бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте музея.
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