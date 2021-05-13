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Акции «Ночь музеев» и «День наследия» пройдут в музее-заповеднике «Царицыно»
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Акции «Ночь музеев» и «День наследия» пройдут в музее-заповеднике «Царицыно»

Ольга Маркова

Культура

Музей-заповедник «Царицыно» 15 мая приглашает москвичей и гостей города принять участие сразу в двух акциях — «Ночь музеев» и «День исторического и культурного наследия». Гостей музея в течение всего дня ждут экскурсии и концерты.

Начнется праздничная программа с экскурсии «Цветущие сады Царицына», которая пройдет по аллеям Воздушных садов усадьбы и Сиреневому саду.

Неожиданная экскурсия с бегущим искусствоведом ждет спортивно подкованных граждан. Участники узнают о Царицыне и арт-объектах, которые создадут современные художники для IV Триеннале текстильного искусства и современного гобелена.

В атриуме Хлебного дома состоится презентация книги Екатерины Марголис «Венеция. Карантинные хроники».

В Екатерининском и Таврическом залах ценители современной музыки смогут услышать музыкальные программы Patterns и Memories.

Завершит праздничные мероприятия экскурсия «Ночное Царицыно», которое предстанет в свете вечерней подсветки и заставит восхититься блистательной красотой отреставрированных и заново воссозданных архитектурных шедевров Василия Баженова и Матвея Казакова.

Участие в мероприятиях бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте музея.

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