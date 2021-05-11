Москвичей пригласили на показы поздних картин Педро Альмодовара

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Сеть кинотеатров «Москино» с 15 по 28 мая приглашает жителей и гостей столицы на показы поздних картин Педро Альмодовара. Фильмы можно увидеть в кинотеатре «Вымпел». Сеансы проводятся при поддержке Института Сервантеса в Москве.

Зрителей ждет пронзительная мелодрама с Пенелопой Крус «Разомкнутые объятия». Актриса играет в фильме две роли — красавицу Нину, возлюбленную Маттео Бланко, и персонажа в поставленном им фильме, Пину, похожую на Одри Хепберн в «Завтраке у Тиффани».

«Кожа, в которой я живу» — хоррор с неожиданным финалом. Режиссерсумел снять стильный фильм, не отступив при этом ни на шаг от близких ему тем.

Самый личный фильм режиссера, принесший Антонио Бандерасу приз в Каннах, - «Боль и слава». Нежные чувства к матери, любовь и расставание, поиски счастья и успеха — все это приводит творца к важным размышлениям о жизни и искусстве.

Фильмы будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами, сообщается на сайте Москино.

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