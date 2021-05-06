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Москино покажет лучшие картины с Хоакином Фениксом
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Москино покажет лучшие картины с Хоакином Фениксом

Ольга Маркова

Культура

Сеть кинотеатров «Москино» приглашает зрителей увидеть лучшие картины с Хоакином Фениксом. Показы пройдут с 11 по 28 мая в кинотеатрах «Космос» и «Искра».

Гости кинотеатров увидят необычный взгляд на сайентологию в «Мастере» Пола Томаса Андерсона. Сюжет фильма сводится к истории странной дружбы бродяги-алкоголика Фредди Куэйла и лидера религиозного движения «Истоки» Ланкастера Додда. При пристальном взгляде можно заметить параллели с Библией и романом «Моби Дик».

Артхаусный триллер «Тебя никогда здесь не было» поставлен шотландкой Линн Рэмси. Роль Хоакина Феникса отмечена «Золотой пальмовой ветвью». А за музыку в фильме отвечает Джонни Гринвуд из Radiohead.

Вестерн «Братья Систерс» Жака Одиара отмечен «Серебряным львом» Венецианского кинофестиваля. Экранизацию романа канадского писателя Патрика де Витта режиссер посвятил своему брату, погибшему в 25 лет.

Фильм «Не волнуйся, он далеко не уйдет» Гаса ван Сента — это биографическая драма о карикатуристе, прикованном к инвалидному креслу после аварии.

Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами, сообщается на сайте Москино.

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